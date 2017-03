See on lihtinimese silme läbi vaadatuna astronoomiline summa. Eurodesse ümberarvestatuna on 86 miljardit dollarit 80 miljardit eurot. Kui võtta keskmiseks netokuupalgaks 1000 eurot, siis kulub Bill Gatesi varanduse kokkusaamiseks tingimusel, et ühtki senti ei kulutata, 6 666 667 aastat.

Siinkohal on paslik lisada, et heategevus- ja abiorganisatsiooni Oxfam arvestuste kohaselt suureneb sotsiaalne ebavõrdsus maailmas pidevalt.

Oxfam teatas jaanuaris enne rahvusvahelise Davosi majandusfoorumi algust, et kaheksal maailma rikkamal mehel on varandust kokku samapalju kui maailma vaesemast elanikkonnast poolel ehk 3,7 miljardil inimesel.

Võrdluseks: 2010. aastal omas 388 rikkamat sama palju vara kui vaesem 50% maailma elanikkonnast. Oxfam soovitab selle trendi murdmiseks võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu, suurendada investeeringuid avalikesse teenustesse ja tõsta palku.

Maailma rikkaim naine: Forbesi andmetel kosmeetikakontserni L’Oréal suuromanik, prantslanna Liliane Bettencourt (94). 39,1 miljardit dollarit annavad talle 14. koha. (AFP / Scanpix)

Forbesi edetabelis on teisel kohal investeerimiskompanii Berkshire Hathaway omanik, ameeriklane Warren Buffett (86) 75,6 miljardi dollariga.

Kolmandaks tõusis veebikaubamaja Amazon asutaja, ameeriklane Jeff Bezos (53), kelle varandus kasvas aastaga 45,2 miljardilt 72,8 miljardile dollarile ehk keskmiselt 70 miljonit dollarit päevas.

Neljandalt kohalt leiab 71,3 miljardi dollariga Zara suuromaniku, hispaanlase Amancio Ortega (80).

Rahul on kindlasti ka edetabelis viiendal kohal olev Facebooki asutaja ja suuromanik, ameeriklane Mark Zuckerberg (32), kelle varandus kasvas aastaga 44,6 miljardilt dollarilt 56 miljardile dollarile. See teeb päevaseks juurdekasvuks 31,2 miljonit dollarit.

Esikuuiku lõpetab Mehhiko telekommunikatsioonifirma Telmex suuromanik Carlos Slim Helu (77) 54,5 miljardi dollariga.

Noorimad dollarimiljardärid elavad Norras. Need on 20aastane Alexandra Andresen ja tema 21aastane õde Katharina Andresen, kes jagavad 1,2 miljardi dollariga edetabelis 1678. kohta.

Varanduse said nad isa Johan Andresenilt, kes kirjutas 2007. aastal oma edukast investeerimisfirmast Ferd Holdings 40% kummagi tütre nimele.

Edetabelisse kantud vanim dollarimiljardär David Rockefeller suri 20. märtsil ehk edetabeli avaldamise päeval 101aastaselt. Tema varanduse väärtuseks hindas Forbes 3,3 miljardit dollarit, mis andis 581. koha.

Trump kaotas aastaga miljard dollarit

Rockefellerist vaid pisut eestpoolt, 544. kohalt, leiab USA presidendi Donald Trumpi. Forbes hindab Trumpi varanduseks 3,5 miljardit dollarit. Mulluses edetabelis oli ta 4,5 miljardi dollariga 324 kohal.

Forbesi analüütikute sõnul põhjustas Trumpi suure languse kinnisvara odavnemine New Yorgis. Donald Trump on korduvalt rõhutanud, et Forbesi edetabelis avaldatu ei vasta tõele ning tema varanduse tegelik väärtus on 10 miljardit dollarit.

Eesti rikastel jääb Forbesi edetabelisse pääsemiseks vajalikust miljardist dollarist veel väga palju puudu. Nii juhib mullu sügisel Äripäevas avaldatud rikaste edetabelit TransferWise’i asutaja Kristo Käärmann 228 618 000 euroga. Dollarites on seda napp veerand miljardit.

Küll aga kuulub dollarimiljardäride hulka koguni seitse soomlast. Neist suurim varandus on 60aastasel Antti Herlinil – 3,5 miljardit dollarit annab talle 544. koha. Oma varanduse on ta peamiselt teeninud lifte ja eskalaatoreid tootva firmaga KONE Oyj.