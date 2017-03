Keskerakond on muutunud e-valimiste pikaajalisest ja raevukast kritiseerijast üleöö nonde valimiste toetajaks. See ei tohiks kedagi üllatada, sest erakonnad on kannapöördeid teinud varemgi.

Miks ei taha Keskerakond valitsuse juhtparteina aga valimistele hädapidurit tõmmata? See samm aitaks teenida plusspunkte oma toetajatelt. Ka ei tunduks e-valimistest loobumine kummaline enam ka teistele riikidele, sest maailm on vahepeal muutunud, turvaprobleemid ja küberrünnakud pole enam pelgalt oht, vaid ka tegelikkus. Kui isegi maailma võimsaima riigi USA presidendivalimistel ei saadud kuidagi mööda Venemaa võimaliku mõjutustegevuse teemast, mis siis veel meist siin Venemaa külje all rääkida.

Keskerakond hoiab koostöölepingut Ühtse Venemaaga nagu prillikivi. Kes teab, mida seal või võimalikes lisades tegelikult ette nähakse. Võib-olla on kuskilt antud signaal, et e-valimistele panustades on võimalik valimised võita. Kui ida pool on võimalik juhitud demokraatia, siis miks mitte ka juhitud valimised. Seda enam, et kohalikel valimistel hääletavad ka kümned tuhanded Venemaa kodanikud.