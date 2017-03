15-aastase neiu ema tänas Florida politseid, et need tema purjutanud tütre kinni pidasid, kirjutab Inside Edition. Ema meelest oli tütre tegu rumal ning ta on tänulik, et politsei lapsega siiski lahkelt käitus.

Florida osariigi rannad on kevadvaheajal puhkajate meeliskohtadeks ning sageli põhjustavad kogu riigist kohale tulnud purjutavad ja lärmakad noored kohalikele palju peavalu. Kuigi üldiselt on nn spring breakers ülikoolide tudengid, satub nende hulka sageli ka keskkooliõpilasi ja alaealisi, kellel suurele joomapeole üldse asja pole.

"Eile oli minu tütar üks tuhandetest ärahellitatud kevadvaheaja puhkajatest, kes rannal "pidu panid"," kirjutab üks naine kirjas politseile, mille Waltoni maakonna šeriff ka Facebooki postitas. Neiu oli sõpradega rannas ning libistas õlut, samuti üritas ta politseid võltsdokumendiga ära petta. "Vahistamine hirmutas ta ikka HULLU MOODI ära ja ma loodan, et ta sai õppetunni," kirjutab ema. Ta lisab, et tütre tegu oli rumal ning tänab politseid, et nad last siiski lahkelt kohtlesid. Samuti on tal piinlik, et tütar oli palunud politseinikel emaga rääkida, justkui see võinuks tüdrukut karistusest päästa. "Kõik politseinikud, kellega mina rääkisin, või keda ma kuulsin taustal temaga rääkimas, olid nii viisakad! Ranged, aga viisakad," jätkab ema kirjas. "Ema jaoks, kes oli ise lapsest sadu miile eemal, oli see väga rahustav. Andke andeks, et mu tütar teile eile lisatööd andis."

Politsei esindaja räägib, et nende maakonnas kehtib alaealiste joomise suhtes täielik nulltolerants. "Me ei ürita laste elusid ära rikkuda, vaid kaitsta neid endale haiget tegemise eest," räägib esindaja. "Me kohtleme neid õiglaselt, nagu iga teist inimest. Tore oli lapsevanema tagasisidet ja toetust kuulda." Noor pidutseja viidi hiljem koju.