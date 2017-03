Oma 3-aastase tütre põlema pannud Austraalia mees tunnistas kohtus, et tegi seda seetõttu, et ta laps oli lihtsalt liiga ilus.

3-aastane laps sai jubedad põletushaavad näole, ülakehale ja vajas kirurgilist sekkumist.

Mõni hetk hiljem pere juurde saabunud naaber leidis pereisa õlut joomast ja kuulis šokeerivaid põhjendusi.

Herbert väitis enesekindlalt naabrile, et kuna need on tema lapsed, siis võib ta nendega teha kõike. Samuti täpsustas Herbert, et ta pani noorema tütre põlema, sest too oli lihtsalt nii ilus.

Mees tunnistas kohtus oma tegu, aga viitas hullumeelsusele tol hetkel, mistõttu ei pea end vastutavaks.

Herbertit süüdistatakse kahes katses tappa, partnerile tapmisähvarduse tegemises ja noaga ähvardamises.

Kohtuprotsess jätkub.