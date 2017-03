Kas vaikimine ikka on kuld, on Eesti-Vene suhetes kahtluse alla seadmas riigikogu majandus- ja rahanduskomisjoni liikmed, kes kavandavad visiiti Moskvasse ja kohtumist Vene riigiduuma eelarvekomisjoniga. Kahe riigi parlamentide esindajate kohtumised on harvad, kuid mitte midagi erakordset. Küll aga paneb transiidiärimeeste nurinast tingitud visiit küsima, mida täpsemalt riigikogulased Venemaalt tooma lähevad.

Kohtumises poleks midagi taunimisväärset, kui eesmärk oleks isiklike kontaktide loomine ja infovahetus – oktoobris 2015 Venemaal käinud riigikogu delegatsiooni koosseisus Igor Gräzin, Andres Ammas, Viktoria Ladõnskaja ja Olga Ivanova peamine järeldus oligi, et vahetu suhtluse puudumise tõttu on Eesti rahvasaadikutel mõneti väär ettekujutus Venemaa poliitikast ja vastupidi. Pelgalt teineteise ärakuulamisest on pigem võita. Sama kehtib majanduskomisjoni otsuse kohta olla kohal Moskvas transpordi- ja logistikamessil, kus osaleb ka mitu Eesti riigifirmat – poliitikute asi on otsida poliitilise olukorra tõttu kannatanud sektorite käekäigu parandamiseks lahendusi. Reformierakondlasel Kristen Michalil on aga õigus, kui ta ütleb, et Moskvast kaupade toojail peab olema vastus, mida Kremlile vastu antakse – raudteedel liikuva kauba veos ei pea mitte parlamentide esindajad omavahel kokku leppima.

Ettevaatlikuks teeb Moskvasse sõita tahtva rahanduskomisjoni esimehe keskerakondlase Mihhail Stalnuhhini öeldu, et kui teised riigid räägivad Venemaale kehtestatud sanktsioonide tühistamisest, siis peab Eestigi sellele mõtlema ja edu saadab neid, kes on esimesena kohal. Nii otsesed vihjed Eesti seniste välispoliitiliste põhimõtete peenrahaks vahetamisele, teevad raskeks uskuda IRLi poliitikute juttu, et senistest seisukohtadest majandussanktsioonide kohta ei taganeta sõnagi võrra. Omaette küsimus on, kus on kasulikumad opositsioonipoliitikud, eriti Moskva visiiti teravalt kritiseeriv Reformierakond – kodus Keskerakonda ja endisi valitsuspartnereid siunamas või visiidil garanteerimas, et kardetud Eesti välispoliitilise kursimuutuse pärast polegi vaja muret tunda.