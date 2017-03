Süddeutsche Zeitung juhtis hiljuti tähelepanu, et Euroopa eri osade jaoks võivad suurettevõtted toota erineva kvaliteediga toitu, mille ühine omadus on pakend ja nimi. Loomulikult võivad, sest selline tegevus pole ühelgi moel keelatud. Kui tegemist pole norme ületava mürgiga ja pakendil on kirjas kõik koostisosad seadusandja nõutud täpsusega, ongi juriidiliselt kõik korras. On üsna selge, et tootja teenib kasumit, kui suudab maha müüa kogu sisseostetud toorme ja kaubaks muuta ka erineva kvaliteediga lähtematerjalid.

Paljuski sarnane olukord on keemiatööstuses, kus lisaks sellele, mida soovitakse sünteesida, tekib tehaste reaktorites arvukalt ka muid kõrvalsaadusi, mille valmistamiseks on kulunud sedavõrd palju energiat, aega ja masinate tööd, et neid pelgalt energiaks põletada või niisama minema visata oleks väga kahjumlik. Nii leiavadki sellised kõrvalproduktid oma tee kõikvõimalikesse hügieenitoodetesse, puhastusvahenditesse ja muusse müüdavasse keemiakraami. Igale piisale segusse segatud nii-öelda jäätmele pannakse sedamoodi külge sama hinnasilt, mis on tootel.

Paljud kemikaalid sobivad oma omadustelt üsna mitmeks otstarbeks. Vajalikud on vaid ohutustestid ja uus toode ongi valmis. Kas sellised segutooted on ka otstarbekad? Sellele on juba raskem vastata, sest enamjaolt saab kodud puhtaks ka vaid piirituse, äädik- või sidrunhappega, söögisooda ja vesinikperoksiidiga.

Toiduohutuse teema on mitmes mõttes samalaadne. Kuid kõige tähtsam pole mitte see, kas Baden-Badenis või Pärnu-Jaagupis müüdav kihisev karastusjook on toodetud sama retsepti alusel või mitte. Küsimus on gaseeritud ja värvitud jookide tervislikkuses ja vajalikkuses laiemalt. Kas janu kustutamiseks on vaja sisse juua kamaluga suhkrut, värvaineid ja muud saasta?

Kelle asi on toiduohutus?

Tuleb aru saada, et Coca-Cola või mistahes muu globaalne söök või jook on ennekõike margitoode. Reklaamitehnika ja peenpsühholoogiline manipulatsioon piltide ja helidega tekitavad teadvustamata tungi ühe või teise kauba järele. Seda siis ostetaksegi. Paljude söökide-jookide reklaamil ja turustamisviisil pole mingit sisulist seost toote sisu või maitsega. Psühhedeelsed ja alateadvuse soppe mõjutavad reklaamid ei sisalda ühtki muud peaviidet kui seda, et tegemist on konkreetse kaubamärgiga ja et tarbijal on just seda vaja.

Asjaolu, et madalakalorilisuse ihaldatud sildi all müüdavas karastusjoogis on suhkru asemel magusatunnet tekitav naatrium N-tsükloheksüülsulfamaat, võiks meid rohkem muretsema panna kui teadmine, et toidud ja joogid on maailma eri otstes eri retseptide järgi valmistatud. Kõigile huvilistele olgu siinkohal öeldud, et kõige kättesaadavam ja odavam jook on siinkandis joogivesi – kaloreid pole ollagi ja ohtlikke kemikaale ka mitte. Seda loomulikult juhul, kui kasutate kraanivett ega soeta endale joogivett plastpudelites.

Mistahes üleilmsele turule toodetud kaup on kaheldava väärtusega just tehislike lisaainete tõttu ja kurtmine selle üle, et Eestis on lisaainete jaotus veidi teistsugune kui Prantsusmaal, on kaugel vajalikust arutelust toidu kvaliteedi üle. Toidupuuduseta ühiskondades on toitumine paljuski üle füsioloogilise vajaduse toimuv tegevus ja ajendatud naudingust, suhtlusest ja identiteedivajadustest ning kes teab millest veel. Kuid ka need tunded ja vajadused on päriselt olemas ning mõistan, et sellise kraami koostise erinevuse avalikuks tulek võib panna paljusid end alaväärse ja hüljatuna tundma.

Ent hoopis olulisem on küsimus tarbijakaitse ja toiduohutuse piiridest. Nimelt sellest, kas on üldse võimalik maksumaksja raha eest üles ehitada toiduohutuse ja kvaliteedikontrolli süsteemi, mis mitte ei uuriks, kas toit on normikohane, vaid kirjeldaks seda, milline see toit on. Ja seda kõigis nüanssides, mille hulka kuulub nii tehisainete täpse koostise kindlakstegemine kui ka nende mõju kohta teabe avaldamine. Isegi kui toidutootjate kasutatavad lisandid ja tehisained on kõik nii-öelda normi piires, siis nende koosmõju võib olla oluliselt ebameeldivam. On oluline aru saada, et meie immuunsüsteem ega tervis ei muutu karvavõrdki paremaks kui liigsete kalorite asemel on toit või jook täis aju ja närvisüsteemi tüssavaid kemikaale.

Kui aga riiklikult sellist teavet ei saa või ei tohigi kindlaks teha ja avalikkuse ette tuua, siis kes seda tegema peaks? Kas on ehk sisuline ja sõltumatu tarbijakaitse hoopis mõne vabaühenduse küsimus? Kui sellist äppi veel olemas pole, kuluks näiteks ära rakendus, mis tuletaks kaubakoodist kõikide lisandite hulga ja annaks märku toidulaadses kaubas sisalduvatest arulagedatest lisanditest. Teadlik tarbija on toidusaasta vastu parim rohi.