Miks on läinud nii, et Eestisse seni saabunud kõigest mõneteistkümnest pagulasperest on üks naine põlema pandud ja teist taheti põlema panna ning kaks meest trellide taga? Liana Roosmaa, siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja asetäitja: Me kontrollime kõiki Eestisse ümberpaigutatavaid ja –asustatavaid inimesi enne, kui nad Eestisse tulevad. Kõiki menetlustoiminguid viivad politsei- ja piirivalveameti, kaitsepolitseiameti ja sotsiaalministeeriumi töötajad läbi koha peal Kreekas ja Türgis. Nende toimingute käigus tehakse selgeks, kas inimene tõepoolest vajab rahvusvahelist kaitset ja kas nad võivad olla ohuks riigi julgeolekule ning avalikule korrale. Kui ümberasustatavate hulgas on perekonnad, intervjueeritakse perekonnaliikmeid ka eraldi. See aitab lisaks rahvusvahelise kaitse vajadusele, julgeoleku ja avaliku korra ohule välja selgitada ka võimalikku agressiivsust või ohtu iseendale või oma lähedastele. Siiski – see, kas perekonnas toimub või on toimunud intsidente, ei pruugi intervjuude käigus selguda. Kas Eesti spetsialistid polnud oma valikutes pädevad?

Liana Roosmaa: On äärmiselt kahetsusväärne, et sellised juhtumid Eestis on toimunud. Inimeste tausta kontroll, nagu öeldud, on põhjalik. Kahjuks nii nagu ei ole lihtne tuvastada perevägivalda Eesti inimeste peredes, ei ole seda võimalik 100%-liselt teada saada ka ühegi teise pere puhul.

Nagu ütles asekantsler Raivo Küüt, siis rahvusvahelise kaitse saajad on oma muredega inimesed nagu kõik teisedki ja need kaks juhtumit on tõepoolest väga kahetsusväärsed. See ei ole aga aluseks, et keelduda rahvusvahelist kaitset vajavatele inimestele tagakiusamise või sõjaohu eest põgenemisel kaitse andmisest. Kui viiakse läbi intervjuud Kreekas ja Türgis, tutvustatakse talle enne Eestisse ümberasustamist ka meie õigusruumi, tavasid ja kombeid. See tagab, et inimesed on teadlikud ka nendest karistustest, mis kaasnevad väär- ja kuritegudega. Milline on riigi ennetustöö, et järgmisi põlenguid ära hoida ja pagulaste ärevusse sattunud naabreid rahustada?