Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääs on kogunud pikka aega tõendusmaterjali Savisaare tervise kohta ja tema kinnitusel on endise linnapea seisund nii kehv, et väga riskantne on tema üle kohut mõista. Riigiprokurör Steven-Hristo Evestuse põhjendustega ei nõustu.

"Minule teadaolevate andmete kohaselt ei ole tuvastatud praegu selliseid andmeid, mis annaksid meile aluse rääkida parandamatust haigestumisest ja koheselt välja lülitada süüdistatav Edgar Savisaar," sõnas ta ajakirjanikele.

Ta lisas, et kui olukord oli tõepoolest nii tõsine, võinuksid kaitsjad Savisaare tervislikust seisundist varem teada anda. "Ma ei ole arst ja tervislikku seisundit riigi ees kommenteerida ei saa. Aga minu seisukoht oli see, et praegu pole tuvastatud asjaolusid, mis takistaksid süüdistatava Savisaare ilmumist kohtusaali."