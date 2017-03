Möödunud aasta tõi Eesti avaliku elu tegelaste seas ohtralt lahutusuudiseid ja tundub, et 2017. aasta läheb samal lainel edasi. Selgub, et Heli ja Gunnar Kraft on lahutanud oma 25 aastat kestnud abielu. Esimeseks sõjajärgseks Miss Estoniaks kroonitud Heli Mets ja tema abikaasa Gunnar Kraft tõmbasid möödunud aasta suvel oma veerandsada aastat kestnud abielule joone alla, vahendab Publik. Heli Õhtulehele teemat pikemalt kommenteerida ei soovi, kuid on Publikule pisut saladuseloori kergitanud. „Läksime lahku sõbralikult ja vastastikusel kokkuleppel,“ sõnab naine, kes kannab nüüd taas oma neiupõlvenime Mets. „Mul on see nimi juba ajaloo annaalidesse kirjutatud ja peale lahutust tuli mõte, et võtan nime tagasi.“ Heli ütleb, et kuigi lahutusest on omajagu aega möödas, ei ole tema elus praegu uut suhet. „Sellega on raske leppida, aga mõnikord lähevad inimeste teed lahku,“ ütleb naine Publikule, et tegu on paratamatusega. Eesti Vabariik 98, presidendi vastuvõtt (Tiina Kõrtsini) Refereeritud artikli täisteksti loe Publikust.

Heli ja Gunnar kohtusid tööpostil, kui Heli läks sekretärina tööle konsultatsioonifirmasse Mainor. Naine on rääkinud, et erinevatel koosolemistel hakkas nende jutt lihtsalt sobima. Esimest kohtumist on naine kuus aastat tagasi Kroonikas kirjeldanud nii: „Mäletan selgesti, et esimene kohtumine võttis põlved värisema ja et ma pillasin kõik paberid, mida käes hoidsin, põrandale. Tema aitas siis need kenasti kokku korjata ja kõndis ükskõikse näoga edasi.“

Õhtulehele on Heli rääkinud, kuidas Gunnar talle abieluettepaneku tegi – Heli ja Gunnar olid koos olnud veidi üle aasta ja mees palus teda naiseks, kui naine oli tulnud mitu nädalat kestnud tööreisilt Soomest-Rootsist. „Reisilt naastes kutsus tulevane mind Astoria restorani. Seal kinkis ta mulle laua taga väga-väga ilusa kihlasõrmuse ja nii see abieluettepanek tuligi. Oodata ma seda tol hetkel küll ei osanud, pigem arvasin, et Gunnar kutsus mind õhtusöögile jällenägemisrõõmust.“ Heli ja Gunnar abiellusid 1991. aasta 7. septembril, päeval, mil Venemaa Eesti iseseisvust tunnistas. „Seega olid meil väga isamaalised pulmad. Kõik see kokku ongi üks ere mälestus – pulmad taasiseseisvunud Eestis,“ on ta Kroonikale öelnud.