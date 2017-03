Mõte sellest, et jäädki sama inimesega voodirõõme nautima - võib tunduda, et elu lähebki ainult igavamaks. Esitine kirg ja erutus kaob, kaob ka tahe pidevalt hullata ja romantiline olla - jama lugu! Ei! See kõik ei pea sugugi nii olema!

Kuidas hoida suhet kuumana ka siis, kui koos on juba oldud aastaid?

Womens Health jagab ühe kogenud abielupaari nõuandeid, kuidas nemad oma suhtesse kirge ja vürtsi aastate jooksul juurde on toonud.