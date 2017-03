Briti menusarja “Downton Abbey” näitleja Jeremy Swifti väitel võivad seriaalil põhineva mängufilmi võtted juba tänavu alata.

Teener Septimus Spratti osatäitja rääkis ITV intervjuus, et trupile saadeti koguni stsenaarium – kuid see on nüüdseks haihtunud.

“Räägitakse, et filmimine saab teoks juba sel aastal, aga lõplikult pole seda kinnitatud,” vahendab BBC News. Ülemaailmset edu saavutanud seriaali tootjafirma Carnival Films on samuti möönnud, et potentsiaalse filmi käsikiri on väljatöötamisel.