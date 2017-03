Alates tänasest, 21. märtsist, on õigus elamukinnisvara krediidiasutusele laenutagatiseks hinnata üksnes kutselistel hindajatel, kirjutab Arco Vara kutseline hindaja Kerli Koha.

Muudatus on seotud laenuandjatele kehtestatud määruse „Nõuded elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu tagatiseks oleva kinnisvara hindamisele“ jõustumisega, millega lisandusid elamukinnisvara eksperthinnangu koostamisele täiendavaid nõuded. Uut määrust kohaldatakse kodulaenu tagatiseks oleva kinnisvara hindajale, hindamisele ja selle dokumenteerimisele.

Seadusandlus nõuab, et kinnisvara hindaja peab olema piisavate teadmiste, kogemuste ja oskustega ning piisavalt sõltumatu krediidi andmise otsuse tegemise protsessist, et anda objektiivne ja erapooletu hinnang kinnisvara väärtusele. Kinnisvara hinnatakse kooskõlas vara hindamise hea tavaga, mille aluseks on ühtne ja väljakujunenud turupraktika.

Kutselise hindaja hinnanguta enam kodulaenu ei saa

Kui siiani oli lubatud objekti ülevaatus ja eksperthinnangu koostamine kõikidel hindajatel, siis alates 21. märtsist 2017 saab elamukinnisvara laenutagatiseks hindamiseks vajaliku toimingu läbi viia ainult kutseline hindaja. Kinnitada võib eksperthinnangu ainult kutseline hindaja, kellele on kutseseaduse alusel välja antud 6. taseme kinnisvara hindaja või 7. taseme vara hindaja kutse.

Kes on kutseline hindaja?

Kutseline hindaja on füüsiline isik, kellele on antud vastav kutsekvalifikatsioon ja väljastatud kutsetunnistus kutseseaduses kehtestatud aluste järgi. Hindajatel on kokku kolm kutsekvalifikatsiooni taset:

7. tase - vara hindaja

6. tase - kinnisvara hindaja

5. tase - kinnisvara nooremhindaja

Vara hindaja on kõrgeima tasemega hindaja, kes koostab ja kinnitab kõikide vara liikide hindamisaruandeid. Lisaks juhendab ta madalama taseme hindajaid nende töös. Tegemist on laiaulatuslike hindamisalaste teadmistega isikuga.

Ainult eluotstarbelise vara hindamisaruannete koostamise ja allkirjastamisega tegeleb kinnisvara hindaja. Tema võib juhendada nooremhindajaid nende töös (kontrollib tehtud töö õigsust ja allkirjastab hindamisaruanded). Oma kutsetaset ületavate vara liikide hindamisaruanded esitab ta läbivaatamiseks ja kinnitamiseks vara hindajale.

Kinnisvara nooremhindaja on hindaja, kes teostab küll vara ülevaatuse, kuid koostab hindamisaruande koostöös kõrgema taseme hindajaga.

Kuidas valida hindajat?

Selleks, et kliendid saaksid krediidiasutusele esitamiseks vajaliku hindamisaruande pädevalt isikult, soovitame enne kinnisvara hindamisteenuse tellimist veenduda alati hindaja kutsetunnistuse olemasolus ja kehtivuses. Seda saab igaüks kontrollida hindaja nime järgi Sihtasutus Kutsekoda veebilehel (www.kutsekoda.ee).*

Lisaks oleks soovituslik uurida hindajalt, kas tema tööandjal (kinnisvarabürool) on krediidiasutusega olemas kehtiv koostööleping. Aegajalt tuleb ikka ette olukordasid, kus eksperthinnang on tellitud hindajalt, kelle tööd mõni krediidiasutus ei aktsepteeri. Sellisel juhul tekib kliendil vajadus tellida teiselt büroolt uus hindamisaruanne ja selle eest ka uuesti maksta.

*Käesoleva artikli avaldamise hetkeks ei ole veel Kutseregistris registreeritud hindajaid, kes sooritasid eksami 2017. aasta märtsis.