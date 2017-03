Tartut külastab aasta-aastalt üha rohkem inimesi, kes vajavad elamispinda paarist kuust kuni poole aastani, kuid eraisikuist üürileandjad ei soovi oma kortereid sarnaselt Pärnule lühiajaliselt üürile anda.

„Kui Pärnu üüripindade omanikud on tänu rannahooajale juba harjunud lühiajalise väljaüürimisega tegelema, siis ülikoolilinnas on külaliskortereid vähe ja neid saab üürida valdavalt vaid hotelle või üürikortereid vahendatavate portaalide kaudu,“ ütles Arco Vara Tartu piirkonna juht Tarvo Tamme.



Tema sõnul on Tartu üüriturule tekkinud veel mõned taskukohased hostelid ja lisandub muidugi ka üksikuid külaliskortereid, kuid see kõik ei rahulda peamiselt ülikoolide õppejõude, ega ka teistes ametites töötavaid inimesi, kes külastavad linna mõne pikema projekti raames ja soovivad majutust kaheks kuni kuueks kuuks.



Seega, nõudlus külaliskorterite järgi on püsiv, sest hotellid jäävad enamikele nimetatud perioodiks üüripinda otsijatest liiga kalliks. Pealegi on palju kliente, kes soovivad üüripinnal veetmise ajal ise endale süüa teha või siis eelistavad erinevaid linna söögikohti.



„Ise kokkamine on näiteks üks asjaolu, mille poolest hostelid ja külaliskorterid omavahel konkureerivad, sest mõlemas on söögitegemise võimalus,“ kommenteeris Tamme. Külaliskorterite üürihind jääb Tartus vahemikku 30-50 eurot ööpäev (1-2-toaline korter). Hostelid küsivad privaatse toa eest veidi kõrgemat hinda.

Pärnus on lühiajaline üürimine popp

Kui Tartus lühiajalisi üüripindu napib ja hooajale panustada ei saa, siis Pärnu üüriturg on selles suhtes kordades paindlikum.



„Suve mõju Pärnu üürikorterite turule on nii suur, et pooled üüripinnad antakse üürile lühemaajaliselt, kas siis sügisest suveni või suvel päevade või nädalate kaupa,“ rääkis Arco Vara Pärnu osakonna juht ja kutseline hindaja Diana Nõmme.



Niinimetatud külaliskorterid ei jää Pärnus klientideta ka sügistalvisel perioodil, kuna üha enam eelistab ärireisidel viibijaid hubast korterit hotellile. Esineb teisigi vähemlevinud põhjuseid lühiajaliseks üürimiseks nagu kindlustusjuhtumid, kodu vahetus või -ehitus ja perekondlikud probleemid.