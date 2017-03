Euroopa Parlamendi liige Yana Toom tegutseb Moskva käepikendusena, kohtudes Putinile meelepäraste otsuste taustal diktaatorist Süüria presidendi Assadiga, ütles riigikogu liige erukindral Ants Laaneots.

Laaneots selgitas täna Yana Toomiga toimunud debatis, et Süüria kodusõja taga on ajalooline vastasseis, kus alaviitlik vähemuse võimu esindav president Bashar al-Assadi valitsus represseerib sunniitidest elanikkonna enamust. "Vähemuse võim rõhus enamust Süürias, mis tekitas rahulolematuse. Bashar al-Assad on käitunud oma rahva suhtes kui timukas," lausus erukindral.

Laaneots tõi välja, et Venemaa president Vladimir Putin on alati toetanud Süürias diktatuuri kehtestanud Assadide perekonda, nii poliitiliselt kui sõjaliselt. "Putini huvi on säilitada sõjaväebaasid Süürias ja enda kohalolek Vahemeres, sest ta tahab olla globaalne tegija. Teiseks soovib Putin tõmmata maailma üldsuse tähelepanu Ida-Ukrainalt ja Krimmi annekteerimiselt ning suunata see Lähis-Itta, eesmärgiga väljuda rahvusvahelisest isolatsioonist ja nõuda majandussanktsioonide tühistamist. Putini huvi on kaasata sõtta Assadi opositsiooniga Lääne riikide relvajõud," ütles erukindral.