Haruldane, kuid siiski on võimalik: jood nii palju vett, et see mõjub su tervisele halvasti.

Näiteks harrastussportlastel võib liigne veejoomine tekitada hüponatreemiat (tegemist on organismis naatriumi vähesusega). Sellele võib järgneda iiveldus, oksendamine, krambid ja isegi surm.

2. Kui su piss on selge ja värvitu

Kuna sa tead, et oled vett piisavalt joonud? Ära tuleks unustada reegel, et päevas peab kindlasti jooma 8 klaasi vett. Pigem tasub oma uriini jälgida. Kui uriin on selge ja värvuseta, siis tasuks veega natuke pausi pidada. Kui uriin on aga liiga tume, siis tasuks vett juua.

3. Kui sõid just suure eine

See on kõige lihtsam viis oma toidulaual kaloreid vähendada. Joo vett enne einet (või siis, kui mõni isu sind kiusama tükib). See aitab vähendada kogust, mis sa pärast sööd. Kui enne vett ei joo ja pärast sööki januselt vett kaanima asud, siis tunned end varsti nagu õhupall.

Samas ära unusta, et enne söömist liialt vett kaanides viib samuti ebamugavuseni.

4. Kui treenid pikalt ja väga intensiivselt

Higistades me kaotame elektrolüüte - kaaliumi ja naatriumi. Kui higistad palju, siis tuleb vajalikud toitained asendada, kuid tavalises vees neid ei leidu.

Ka magusat spordijooki ei tasuks tarbida, vaid vajaliku saaksid kätte ka kookospähkliveest. See sisaldab kaaliumi, magneesiumi, naatriumi ja C-vitamiini.

5. Kui vesi ei ole ainult vesi

Me kõik seisame valiku ees: miks juua tavalist vett, kui poeriiulitel seisavad kõiksugused maitsed ja valikud.

Maitsestatud vette lisatakse sageli aga magusaineid, mis võivad teha su organismile kahju. Nimelt võivad need tõsta su isu, suurendad nälga ja võtad seetõttu kaalus rohkem juurde.