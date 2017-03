Nõndanimetatud Savisaare protsessi teisel eelistungil esitas Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääs kaks põhilist taotlust: lõpetada kriminaalasi mõistliku menetlustähtaja möödumise tõttu ja lõpetada protsess Savisaare tervisliku seisundi tõttu. Tänane eelistung väändus selleni välja, et Nääsi sõnul võib Savisaare tervis kohtuprotsessi tõttu surmani ohus olla. Nääs tuletas meelde Tartu Kommertspanga juhatuse esimeest Rein Kaarepere, kes suri kohtumenetluse käigus. Nääs on kogunud pikka aega tõendusmaterjali Savisaare tervise kohta ja kaitsja kinnitab, et tervis on mehel nii kehv, et väga riskantne on tema üle kohut mõista. "Mina ei näe, et Savisaare tervis oleks oluliselt paranenud ja oht on suur," sõnas Nääs.

Kui öeldi, et Savisaar on aktiviseerunud ja võimalik, et naaseb poliitikasse, lükkas Nääs selle tagasi öeldes, et seda ta ei kommenteeri ja tema peab meest piisavalt haigeks.

Protsessi ühe süüaluse Hillar Tederi kaitsja vandeadvokaat Aadu Lubergi seisukoht on, et kriminaalasi saadetaks tagasi prokuratuuri, süüdistus ei olevat piisavalt pädev. Luberg esitas selleks vastava taotluse. Kõik taotlused lahendab kohus 13. aprilliks. Edgar Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs ütles pärast eelistungit antud intervjuus, et Savisaare tervis on pole kiita. "Ekspertide hinnangul kehva. Vastav taotlus oli menetluse lõpetamiseks põhjendusel, et Edgar Savisaar on pöördumatult haigestunud ja ta ei ole võimeline kohtumenetluses osalema." Kas asjaolu, et Edgar Savisaar on teatanud hiljuti oma kandideerimisest järgmistel valimistel, ei pannud teid ümber mõtlema? "Minu teada ei ole Edgar Savisaar isiklikult teatanud, et ta kandideerib valimistel. Minu teada lükkas ta selle väite ümber." Kas taotlesite ka prokuröri taandamist? "Jah ma taotlesin prokuröri taandamist. Selles osas leidis kohus, et hetkel ei esine objektiivseid asjaolusid, mis võimaldaksid seda taotlust rahuldada. See taotlus puudutas erinevaid menetlustoiminguid, mis on prokuratuur teinud kohtueelses menetluses, eirates kaitseõigust. See puudutas näiteks süüdistusakti kohtusse saatmist ennetähtaegselt, jättes kaitsjad võimaluseta tutvuda täiendava materjaliga, mis esitati kaitsjaile samal päeval. Sinna alla käis ka niinimetatud Hirvepargi pressikonverents, kus teavitati avalikkust kahtlustustest kaks nädalalt enne, kui Edgar Savisaart nendest teavitati. Juhtumeid oli veel. Kohus lahendab nii taotluse menetluse lõpetamiseks mõistliku menetlusaja möödumisel kui ka tervise seisundist tuleneva taotluse 13.aprilliks." Edgar Savisaar jätkab tööd Keskerakonna nõunikuna. Kuidas on see tema tervisliku seisundi ja vastava taotlusega kooskõlas?