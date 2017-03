Nõndanimetatud Savisaare protsessi teisel eelistungil esitas Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääs kaks põhilist taotlust: lõpetada kriminaalasi mõistliku menetlustähtaja möödumise tõttu ja lõpetada kohtuprotsess, kuna Savisaare tervis on halb.

Nääs on kogunud pikka aega tõendusmaterjali Savisaare tervise kohta ja kaitsja kinnitab, et tervis on mehel nii kehv, et väga riskantne on tema üle kohut mõista. "Mina ei näe, et Savisaare tervis oleks oluliselt paranenud ja oht on suur," sõnas Nääs. Kui öeldi, et Savisaar on taas aktiivsem ja võimalik, et naaseb poliitikasse, lükkas Nääs selle tagasi öeldes, et seda väidet ta ei kommenteeri ja tema peab meest piisavalt haigeks.

Protsessi ühe süüaluse Hillar Tederi kaitsja vandeadvokaat Aadu Lubergi seisukoht on, et kriminaalasi tuleks prokuratuuri tagasi saata. Tederit süüdistatakse altkäemaksu andmises ja suures ulatuses keelatud annetuse andmises. "Taotlen oma kliendi vastu esitatud süüdistusakti tagasi saatmist prokuratuuri põhjendusel, et samas kuriteoepisoodis esinevaid isikuid on kohtueelses menetluses koheldud erakordselt erinevalt, mis minu hinnangul ei ole õige," põhjendas Luberg. Kõik taotlused lahendab kohus 13. aprilliks.