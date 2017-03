Indra-Mirell on laulmisega tegelenud mitu aastat . Ta on laulnud Vanemuise lavastuses “Helisev Muusika ” ja osalenud paljudel lauluvõistlustel, muuhulgas " Eesti laul 2014" ja " Eesti otsib superstaari " konkursil aastal 2015.

“Võimalus esineda laulupeol pea kogu Eesti rahva ees on üks suurimaid unistusi, mis noore muusiku elus täituda võib“, ütles Indra-Mirell. „Olen küll mitmetel konkurssidel laulnud, kuid edastada nii ilusa ja võimsa laulu sõnumit nagu seda on ,,Isamaa ilu hoieldes'', on minu jaoks väga eriline“, lisas ta.

Žüriisse kuulusid lisaks dirigent Valter Soosalule veel XII noorte laulupeo peadirigent Heli Jürgenson, segakooride liigijuht Kaspar Mänd ning liigidirigent Ksenija Grabova.

XII noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste alla “juured”. XII peol osaleja on vabas Eestis sündinud põlvkond, kelle jaoks maailm on lahti, kuid kelle juured jäävad ikka hoidma sidet selle maaga. Need on noored, kelle väärtushinnangud ja teod alles hakkavad kujundama Eesti riigi ja rahva teed.