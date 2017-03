Riigikogu Isamaa ja Res Publika Liidu (IRL) fraktsioon tegi täna valitsusele ettepaneku teha Eestisse toodud pagulaste kohta vahekokkuvõte, enne kui võtta vastu uusi pagulasi. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon aga esitas riigikogule eelnõu pagulaste vastuvõtmise peatamiseks. IRL tegi täna valitsusele ettepaneku muuta pagulaste vastuvõtmise reeglid rangemaks, vaadata läbi seni rändekvoodi alusel Eestisse toodud pagulaste vastuvõtmise tulemused ning selgitada välja põhjused, miks pagulasperedel on suuri raskusi töö leidmisel ja Eesti eluga kohanemisel, kirjutas riigikogu liige Kalle Muuli Facebookis. "Minu isiklik seisukoht on, et seni, kuni säärast vahekokkuvõtet pole tehtud ja reegleid pole üle vaadatud, ei tohiks uusi pagulasi Eestisse juurde tuua,“ lisas Muuli. EKRE fraktsioon esitas esmaspäeval riigikogule eelnõu, mille eesmärk on peatada Eesti osalemine pagulaste ümberjaotamise mehhanismis.

Eelnõu üle andnud EKRE fraktsiooni liikme Jaak Madisoni sõnul on kavandatud poolest tuhandest pagulasest praeguseks Eestisse jõudnud sadakond, kuid vaatamata väidetavale põhjalikule taustakontrollile on pagulasperedes vähese ajaga toimunud kaks võigast kuriteoepisoodi, edastas erakond pressiteatega.

"Esimesel juhul sidus mees oma abikaasa kinni ning ähvardas põlema süüdata, teisel juhul süütas mees abikaasa, kes viidi intensiivraviosakonda raskete põletushaavadega. Elu näitab, et võõrast kultuurist pärit immigrandid toovad endaga kaasa tavad ja käitumismudelid, mis on siinses kultuuris vastuvõetamatud ning ohustavad ka põlisrahva julgeolekut,“ põhjendas Madison. Pagulaste vastuvõtmise peatamine aitaks Madisoni sõnul leevendada ühiskondlikke pingeid. "Mitmete avaliku arvamuse uuringute järgi on massiimmigratsiooni vastu 60-70 protsenti inimestest. Riigikogule on antud üle kaks massiimmigratsiooni-vastast petitsiooni, millest esimesel oli 19 000 ja teisel 40 000 allkirja. Eesti inimeste julgeoleku tagamiseks ning kultuurilise vastandumise vältimiseks on mõistlik peatada pagulaste vastuvõtmine määramata ajaks,“ ütles Madison. "Kuna Eesti valitsus on rõhutanud vabatahtlikku osalemist pagulaste ümberjagamise mehhanismis, siis peaks Eestil olema võimalik selle rakendamine vabatahtlikult ka peatada."