"Sellises joobeseisundis, nagu ma tol päeval olin, ei oleks ma suuteline üldsegi autot juhtima. Kui ma polnud suuteline oma jalgadelgi käima, ammuilma ma siis oleksin olnud suuteline autot juhtima," põhjendab roolijoodik politseile, et kindlasti ei olnud tema seekord autojuhiks.

Politseinikud peavad alatihti kuulama, kuidas roolijoodik leiab puhtsüdamliku ülestunnistuse asemel mõne "loomingulise" põhjuse, miks just täna ja praegu pidi ta viinastunult rooli istuma või on suisa süütu.

PUHUMA: Joobes inimesed toovad politseile loomingulisi vabandusi, miks rooli taha mindi. Pilt on illustratiivne. (Jörgen Norkroos)

Üks selline näide kriminaalses joobes juhilt: "Sõidukit asusin juhtima seetõttu, et olin segaduses ja arvasin, et on pühapäev ja mul on vaja esmaspäeval tööle minna, mistõttu otsustasin koju sõita. Pärast selgus, et oli alles laupäev."

Või mopeedijuhi oma: "Käisime seltsimajas peol, kus tarvitasin alkoholi. Tahtsin mopeediga sõitma minna. Ma ei jõudnud maanteele keerata, sest nägin, et kaugelt tuleb auto.