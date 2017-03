Hullunud psühhiaatria­patsient läks eile hilisõhtul käsipidi kallale Valga haigla töötajatele. Rohkem kui veerand tundi väldanud möllus said rusikaid tunda 12 inimest. Taltsutatud patsient saadeti keset ööd Tartu ülikooli psühhiaatriakliinikusse. Praegu on ta seal arstide tugevdatud järelevalve all.

Suurt kasvu mees, kes pääses suletud palatist välja õhtuse ravimite jagamise ajal, peksis valimatult kõike ja kõiki, rääkis Delfile üks kannatanutest. Peamiselt said pihta haigla töötajad, kuid rusikahoope jagus patsientidelegi. Ohvri sõnul tegi hullunud mees hävitustööd mitmes palatis, hoopidest ei pääsenud isegi lamajad haiged.

"Meie inimesed pidid teda kinni hoidma ja maha rahustama, õnneks tuli appi ka politsei," rääkis Valga haigla juhataja Marek Seer. "Hullunud patsient ei kasutanud abivahendeid, vehkis vaid rusikate ja jalgadega.

Keegi ei vajanud haiglaravi. Sellised patsiendid on alati olemas, aga sellist agressiivsust pole meie inimesed kohanud," ütles Seer. "Tavaliselt juhtub selliseid asju erakorralise meditsiini osakonnas, kuhu tulnud või toodud inimesed on alkoholi või narkootikumide mõju all."