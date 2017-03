Ilmatarkade sõnul on kevad raskemini ette­aimatav aastaaeg üldse. Raske on teha ennustusi, milliseks kujuneb suvi, aga vähemalt üks neist kinnitab, et on oodata kuumalainet nagu oli 2014. aastal.

Ilmatark: «Linta-lonta ilmad kestavad edasi» (Mati Hiis)

Tallinnas säras eile ennelõunal eredalt päike, mis tekitas tahtmise visata jope jäädavalt kappi. Aga seda ei tasu veel vast teha, sest Pärnumaal Lõpu külas, kus ilmatark Ilmar Tiism­aa (ülal paremal) ilma jälgib, sadas lund. Selline ilmataadi heitlikkus võtabki meie kliima kokku, sest õhtul sadas ka Tallinnas.

"Selline linta-lonta ilm kestab edasi," kinnitab Tiismaa. "Kevadist hõngu veel ei ole, kuigi rändlinnud on tagasi tulnud. Aga ka nemad eksivad teinekord: kui läheb külmaks, lendavad tagasi sooja."

Märtsi viimane osa tuleb ilmatarga sõnul samasugune nagu on olnud: mõni päev on päike, siis on jälle vihma ja külma.