Möödunud reedeses saates “Maagiline maailm” oli üheks “saatekülaliseks” nn maagiline kana, kes pidi eelmise nädala reedest tänaseni Tallinna Televisiooni kontoris laua all konutama. Peeter Võsa tutvustas saates kana kui “maagilist kana” ning teine saatekülaline, nõid Viktoria, rääkis kana kohta, et see olevat endises elus naisterahvas olnud. “Kuna see naisterahvas loobus oma naiselikust olemusest, siis selles elus on ta kana ja karta on ka, et järgmises elus, saab olema pikk tee tagasi inimeseks,” rääkis nõid ja kaardimoor Viktoria kõnealuse kana kohta. TTV uudistediktor Katrin Toome kirjutas Facebooki loomasõprade grupis, et üks meeskolleeg tõi möödunud reedel kontorisse kana ning see kana on kastiga kontoris laua all praeguseni. "Maagilist kana" hoiti väikese pappkastis koos selle sama kausiga, mille peal kana pildil seisab. Süüa kanale omanik ei pannud ning kana pidi sööma omaenese väljaheiteid.(kuvatõmmis/TTV)

“Söök on tal ees, juua andsid meie tüdrukud talle alles täna. Päeval olla kana röökinud. Omanik ei tee teist nägugi, et nii ongi ok. Praeguseks on omanik kontorist lahkunud ja taas kanata. Kurb on lindu vaadata nii! Kana otsib igatahes uut head kodu!” kirjutas Toome.

Teised loomasõbrad kommentaarides kinnitasid, et tegu on tõsise loomapiinamisjuhtumiga ning siin peaks sekkuma loomakaitse. “Kana tahab siblida, tahab alatasa juua, kruusasõelmeid nokkida, mineraale ja rohelist saada, õrre peal magada,” kommenteeris üks loomasõber, paljud pakkusid ka ise kanale kodu. Toome, kes ka ise loomakaitses on, ütles, et kurjustas kana omanikuga. “Omanikule ütlesin, et kui ta täna oma lindu koju tagasi ei vii, teen avalduse ta kohta. Me siin kõik nii kurjad selle kolleegi peale. Aga noh, minema läks jälle ja mina seda kana siia nii enam ei jäta,” oli naine otsustuskindel. Toome sõnul on kana reedest saadik üksinda kastis olnud, ilma et keegi sellest teadlik oleks olnudki. “Kana on olnud kastis reede õhtust saadik. Mina näen seda kana esmakordselt - seni pole keegi vist isegi teadnud, et kana on laua all kastis - täna avastati kui kana kisama hakkas,” kirjutas ta. Toome sõnul ei teadnud saatemeeskond sellest midagi, et nende saates olnud kana on siiani kastiga kontoris. “Keegi ei teadnud. Mina olen siin täna õiendanud, et omanik linnu kenasti koju viiks, aga see läks hoopis baari jooma,” ütles ta. Kommentaarides paluti kana ükskõiksele omanikule üldse mitte tagasi andagi. “Kuidas selline asi võimalik? Mis kasvatus sellistel inimestel küll on? Kas siis hing looma pärast üldse ei valuta…” uuris üks loomasõber. Toome sõnul peab kana omanik aga olukorda normaalseks. “Ta ütles mulle, et nii on normaalne, et farmis on sellises puuris kaks kana. Et kana ei pea juua saama ja sööbki iseenda väljaheidet…” vastas Toome, nentides, et kana omanik müüb ka kana mune, väites, et tegemist on vabapidamisel kanade munadega. Toome sõnul võttis ta ühendust kana omaniku naisega, kes kanale järgi pidi tulema. Kurjustamine tõi ka lõpuks asjale lahenduse ning naise sõnul viidi kana lõpuks koju. “Kui ma poleks sellist poleemikat tekitanud, oleks kana ilmselt ka homme siin olnud,” nentis ta.