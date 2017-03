Afganistani kooliaasta algab märtsi lõpus ja eelmisel nädalal avaldas riigi haridusministeerium tütarlaste uute koolivormide visandid. Muutus, mis oleks koolivormi liiga pikaks ja kalliks teinud, ei meeldinud aktivistidele, kes riigis naiste õiguste eest võitlevad, kirjutab uudisteagentuur NPR.

Väidetavalt võeti kuulda koolilaste soovi muuta vana koolivormi värv. Musta värvi vorm on kõrvetavas kuumuses üsna ebamugav ning samuti pidasid tüdrukud seda lihtsalt kurvaks värviks. Uued vormid pidid vastavalt tüdrukute vanusele olema sinised või hallid.

Kuid uute koolivormide vastased ei olnud pahased mitte värvimuutuse pärast. Vanad mustad kleidid on liikumiseks mugavad, kattes jalgu vaid mõned sentimeetrid põlvedest allpool. Nende all kannavad tüdrukud retuuse või pikki pükse. See on kompromiss Afgnanistani rangelt konservatiivsete ühiskonnareeglite ja koolitööks, eriti kehalise kasvatuse tundideks vajaliku liikumisvajaduse vahel.

Uute vormide disaini järgi oleksid algkoolide tüdrukud pidanud kandma tuunikaid, mis ulatuvad mitu sentimeetrit põlvedest allapoole ja alates 12. eluaastast oleksid tüdrukud kandnud maani kleite. Uued valged pearätid oleksid tüdrukute juuksed täielikult katnud. Praeguste pearättide vahelt võivad nende tukad välja paista.

"Naised peavad otsustama, mida nad kannavad või ei kanna ja see algab juba siis, kui nad koolis on," räägib afgaani päritolu aktivist Maihan Wali. Lisaks sellele märgib ta, et vanemad pidanuksid oma tütarde uued koolivormid ise hankima, mis oleks paljudes vaestes peredes üsna raske. 16. märtsil tuli Afganistani valitsuselt ametlik teadaanne, milles teatati uuest koolivormist loobumisest ja kavatsusest tüdrukute koolivormide teema uuesti üle vaadata. Kabulis elav naiste õiguste aktivist Bahar Sohaili, kes oli planeerinud nädalavahetusel uute koolivormide vastu protestida, jättis meeleavalduse esialgu ära, kuid lubab valitsuse plaanidel koolitüdrukute rõivaid muuta silma peal hoida.