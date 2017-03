Eile õhtul Ida-Virumaal politseisõiduki ja traktori vahel juhtunud avarii kohta on politsei välja selgitanud, et operatiivsõiduki juht reageeris väljakutsele alarmseadmeid kasutamata ning hinnanguliselt oli politseisõiduki kiirus lubatust suurem.

Politsei selgitas, et operatiivsõiduki juht reageeris väljakutsele alarmseadmeid kasutamata. Pardakaamera salvestuselt näib, et hinnanguliselt oli väljakutse saanud politseisõiduki kiirus asulasisesel teel lubatust suurem ehk umbes 68 kilomeetrit tunnis. "Alarmsõidul võib politseisõiduk kõrvale kalduda teatud liiklusreeglitest, kui tagab liiklusohutuse. Igal muul juhul ootame oma ametnikelt piirangutest kinnipidamist ja head eeskuju. Menetluses selgitatakse, millistel kaalutlustel otsustas sõidukijuht alarmseadmeid mitte kasutada,“ kommenteeris politsei operatiivjuht Ottomar Virk.

Õnnetuse üksikasju uurima asudes selgitas politsei lisaks, et poritiival istunud mees oli alkoholijoobes. Traktorijuhi kainus selgub ekspertiisis. Politseisõiduki juht oli kaine ja omas vastava kategooria juhtimisõigust. Samuti selgus, et traktorit juhtinud mehel puudus vastava kategooria juhtimisõigus ning registreerimata traktori tehniline seisukord ei vastanud nõuetele. Liikluses osalemiseks oli antud traktor kõlbmatu.

„Nähtavus on liikluses esmaoluline ning pimedal ajal valgustamata sõidukiga liikluses osalemine on väga ohtlik,“ ütles operatiivjuht. „Sõidukõlbmatu ja valgustamata sõiduvahend on liikluses sama ohtlik kui purjus pea, sest mõlemal juhul on ette ennustamatu, milliseid raskeid tagajärgi need nii juhile kui teistele liiklejatele kaasa võivad tuua,“ lisas ta.