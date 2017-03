Türgi põhiseadust tahetakse muuta nii, et peaministri amet kaotatakse ja presidendist saab ka valitsusjuht. Samuti saab ta õiguse nimetada ja vabastada ministreid ning suurt osa kohtunikest ilma parlamendiga konsulteerimata, võib igal ajal parlamendi laiali saata, kuulutada riigis välja eriolukorra ja kehtestada seadusi.

Türgi suhted Saksamaaga ja peaaegu kogu Euroopa Liiduga teravnevad iga päevaga. Vaenuleeki õhutab Türgi president Recep Tayyip Erdogan . Nii süüdistas ta televisioonis üle kantud kõnes Saksamaa liidukantslerit Angela Merkelit natsimeetodite kasutamises ja rõhutas, et gaasikambrid on Euroopas taas jutuks.

Kuna põhiseaduse muudatuste heakskiitmine pole veel sugugi kindel, siis on president Recep Tayyip Erdoganile iga hääl tähtis ja abi loodetakse saada just välismaal elavatelt türklastelt.

Kui aga Saksamaal, Hollandis ja Taanis öeldi Türgi ministritele, et nad pole oodatud külalised, läks Recep Tayyip Erdogan lausa marru ning nii tema kui ka Türgi ministrid esinevad järjest uute solvangutega. Peamiselt teritatakse hambaid Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli kallal.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan (AFP / Scanpix)

Pühapäeval pöördus Recep Tayyip Erdogan televisioonis üle kantud kõnes viimase poole sõnadega: "Sa kasutad praegu natsimeetodeid."

"Kelle vastu?" küsis Recep Tayyp Erdogan endalt ja vastas:" Minu Saksamaal elavate türgi vendade ja õdede vastu ning Saksamaale sõitvate ministrite ja parlamendisaadikute vastu." Veel andis Türgi president mõista, et gaasikambrid ja koonduslaagrid on Euroopas taas jutuks.

Kaks päeva enne Recep Tayyp Erdogani esinemist avaldas Türgi valitsusmeelne parempoolne ajaleht Günes esiküljel pildi, millel kujutati Angela Merkelit natsimundris Hitlerina.

Tema kõrval oli suur haakrist. Pildile oli kirjutatud saksa keeles proua Hitler ja türgi keeles inetu tädi. Teine Receep Tyyp Erdoganile lojaalne ajaleht Sabah nimetas neljapäeval esiküljel kõiki sakslasi ja hollandlasi natsijäänukiteks ja fašistideks.

Võimalik, et Türgi ajalehed reageerisid nõnda Saksamaa suurima tiraažiga ajalehe Bild kolmapäevasele esiküljele, kust sai lugeda: Bild ütleb Erdoganile tõe näkku: Te ei ole demokraat! Te kahjustate oma riiki! Te ei ole siin teretulnud!"

Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel iseloomustas Türgi presidendi verbaalset rünnakut absurdsena. Ta kinnitas, et Türgi on ületanud lubatud piiri ja ütles seda ka Türgi välisministrile Mevlüt Cavasoglule.

Vaevalt aga Gabrieli hoiatusest abi on, sest Türgi välisminister oli hoiatanud, et Euroopa kokkuvarisemine on juba alanud ja varsti käivad seal pühad sõjad.

Saksa poliitikud: Erdogan on häbematu

Saksa sotsiaaldemokraatide värske liider Martin Schulz nimetas Türgi presidendi etteheidet jultunuks ja häbematuks. "Härra Erdogan on kaotamas kontrolli oma retoorika üle," ütles Schulz.

Saksa kristlike demokraatide asejuht Julia Klöckner küsis retooriliselt: "Kas härra Erdogan on üldse veel täie mõistuse juures?"

Tõenäoliselt siiski on ja esineb solvangutega täiesti teadlikult, et näidata end suure riigi juhina. Elab ju Türgis 80 miljonit inimest ja see number jääb Saksamaale alla vaid kahe miljoniga.

Angela Merkel ütles esmaspäeval, et solvangud peavad lõppema ning Türgi rikub kõiki tabusid.

Türgi mõju suurendamiseks Euroopas kutsus Türgi president seal elavaid türklasi tegema kolme lapse asemel viis last. Türgi siseminister Süleyman Söylu ähvardas aga Euroopa põgenikega üle ujutada.

"Kui te tahate, siis saadame teile iga kuu 15 000 põgenikku, keda me praegu tagasi hoiame," praalis ta. Kreeka võimude teatel ongi viimastel päevadel nende saartele jõudnud tavalisest rohkem paadipõgenikke.

Kui esimesel kahel märtsinädalal tuli päevas keskmiselt 35 pagulast, siis reede hommikust kuni esmaspäeva hommikuni oli tulijaid 443 ehk tavapärasest üle kolme korra enam.