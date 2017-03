Vanasõna ütleb: kus viga näed laita, seal tule ja aita. Aga mis siis, kui parandad abistamise käigus hoopis vale probleemi? Nõnda tundub minevat presidendi puhkusehädagagi. Viga oli ilmne, aga see ei peitunud tõigas, et presidendil on õigus puhkuseks või saada väljavõtmata päevade eest kompensatsiooni, vaid et puhkuselemineku protsess oli liiga keeruline ja koormab riigikogu.

Põhiseaduskomisjon põhjendas valiku tagamaad, et puhkuse kaotamisega langeb ära oht, et puhkav president toob ametist eemaloleku vabanduseks mõne kohustuse täitmatajätmisel. Kõlab uskumatult, et kui inimene on andnud nõusoleku riigi juhtimiseks, võib kapriisituju mingil hetkel ületada riigimehelikkuse või -naiselikkuse.

Jah, uuel süsteemil on ka üks hea külg – ajakirjanike hambust kaob presidendi ametiaja lõppedes kümnete tuhandete eurodeni ulatuva hüvitise küsimus. Aga see asendub jokitamisega, mida näeme juba praegu riigikogu suvisel istungipausil. Saadik ju ei puhka, sest kohtub rannas valijatega, irvitame iga aasta. Ja nüüd paneme samasse patta ka presidendi!