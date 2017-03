Märts on hea teeninduse kuu. Ometi menetleb tarbijakaitseamet parasjagu üle 700 kaebust, sest veebipood Crazydeal.ee pole ostjatele kaupa kohale toimetanud, on vassinud saabumisaegadega ning lõpuks rahast ja kaubast ilma jäänud klientide eest peitu pugenud. Tarbijakaitseamet on e-poe veebilehe sulgenud, ent Crazydealiga sarnast voucher’iäri ajanud Cherry pankrot, mis jättis sadu puhkusereisist ilma jäänud kliente kohtu kaudu oma õigust taga ajama, heidab halba varju teistelegi veebikauplustele.

Kahjuks kinnitab Crazydeali juhtum taaskord, et kui miski on liiga hea, et olla tõsi, siis nii see enamasti ongi. Crazydeali paturegistrist leiab muu hulgas juhtumeid, kus väidetavat supersoodustust tegelikult ei olegi ja mõnes teises poes on sama kaup tavahinnaga odavamgi. Kuid selliste ebaausate müügivõtetega võib silma paista mõni tavapoodki ehk hindade võrdlemine on oluline olenemata sellest, kas pood tegutseb vaid veebis. Ent kriitiliselt ja tähelepanelikult ei tasuks suhtuda ainult kauba hinda, vaid muussegi: kas toote kirjeldused on piisavad, milline on tarnetähtaeg, voucher’i kasutamistingimused ja teiste klientide tagasiside. E-poe usaldusväärsusele annavad ametliku pitseri Eesti E-Kaubanduse Liidu usaldusmärgis „Turvaline ostukoht“ ja väljajäämine tarbijakaitseameti mustast nimekirjast. Küll tuleb nõuda, et viimased oleksid oma hinnangutes operatiivsemad, sest Crazydeal sattus musta nimekirja ja kaotas märgise alles jaanuaris, kuigi kaebused sagenesid juba pool aastat varem.

Kuid kuldreegel peaks olema: kui põhjalikust taustakontrollist hoolimata ei teki poe vastu usaldust, ei tasu virtuaalses ostukorvis põrsa ostmisega riskida. Mustade lammaste tegevusest võib e-kaubandus tervikuna küll kaotada, ent võidavad need ettevõtted, kes suudavad end usaldusväärsena näidata. Usaldust tõstab näiteks maksevõimaluste mitmekesisus (Cherry vahendusel krediitkaardiga reisi ostnud said tagasimaksenõude esitada pangale) ja raha-tagasi-garantii. Tõsiasi, et Eestis jääb probleemide korral pika ninaga enamasti ikka klient, näitab, et turul on täna auk mugava deposiitmaksetesüsteemi jaoks, mis teeks petturluse mõlemale poolele keerulisemaks.