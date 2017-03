Täna saabusid Eestisse esimesed 50 NATO lahingugruppi kuuluvat Prantsuse kaitseväelast. Nende lennuk maandus Ämaris täna pärastlõunal.

Kokku panustab Prantsusmaa Tapal paiknema hakkavasse lahingugruppi 300 kaitseväelasega, edastas Kaitseväe peastaap. Nende relvastuses on tankid Leclerc ja jalaväe lahingumasinad VBCI, aga ka soomukid VAB.

Prantslaste teenistus Eestis kestab kaheksa kuud, mille järel antakse teatepulk üle taanlastele.

Ühendkuningriik on teatanud, et nende panuseks lahingugruppi on 800 kaitseväelasega soomusüksus, mille relvastuses on muuhulgas tankid Challenger 2 ja jalaväe lahingumasinad Warrior, aga liikursuurtükid AS90 ja soomukid.



NATO 28 liitlasriigi juhid otsustasid möödunud juunis Varssavi tippkohtumisel muutunud julgeolekukeskkonna tõttu paigutada NATO pataljonide lahingugrupid Eestisse, Lätisse, Leetu ja Poola. Eestis paiknema hakkava NATO lahingugrupi juhtriigiks on Ühendkuningriik, panustavateks riikideks on

Prantsusmaa ja Taani. Lahingugruppi kuulub kokku ligi 1200 liitlassõdurit.