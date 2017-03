Oma nägemuse lisamiseks võistlustööle kasutas ta aniisi ja rosmariini ning magususe tasakaalustamiseks läks käiku roosa Himaalaja sool. Noormees ei salga, et viimased kaks nädalat kulus tal päris kõvasti aega, et kokteili maitsed tasakaalu viia.

"Võitja esitlus oli parim, ta oskas põhjendada, mida ta oli teinud, ja ka visuaalne tulemus oli kena — kui mõnelgi võistlejal oli idee hea, aga tulemus lagunes klaasis, siis võidutöö oli visuaalselt kaunis ja see oligi ehk edu võti," ütleb üks kohtunikest, Iiri kohvi tegemise maailmameister Marta Piigli.

Kõhutunde ja mitte profipilguga jooke hindama kutsutud Ott Kiivikas pelgas algul, et tema hinnangud ei lähe erialainimestega kokku, kuid tegelikult langesid need suures osas ühte. "Kõik võistlejad tegid midagi omamoodi, aga parimad tööd olid need, kus kõike oli mõistlikult ja mõõdukalt," märgib kulturistist kohtunik. Otile olid üllatuseks just lisatavad ained, näiteks Himaalaja sool.