TV3 "Kuuuurija“ uuris, miks langes Saaremaa mees mandril jõhkra kiusu ohvriks.



"Kuuuurija“ võttis luubi alla Jõelähtme valla. Saate avalugu rääkis sellest, kuidas üks Saaremaalt pärit mees väitis, et Tallinna külje all asuva Jõelähtme vallavalitsuse ametnikud küsisid temalt altkäemaksu selleks, et ta saaks vallas maad erastada. Kui mees altkäemaksust aga keeldus, hakati meest tema enda sõnul valla poolt taga kiusama.

"Kuuuurija“ tahtis teada, miks ei lasknud vallavalitsus tal maad ikkagi erastada ja miks läks vald selle otsusega kuni Riigikohtuni välja, mille vald lõpuks ka kaotas. Oluline on veel mainida, et vald läks oma otsusega maad mitte erastada vastuollu ka Riigi Maaameti ja Harju Maavalitsusega. Muide ametnikud, kes saarlaselt väidetavalt raha küsisid on tänaseni Jõelähtme vallas kõrgetel ametikohtadel.

Saate teises pooles uuris „Kuuuurija“, kas tõesti korraldab Riigikantselei meie riigis ka pastakate ostmiseks riigihankeid. Mis järgmiseks - kustukummid ja kirjaklambrid?