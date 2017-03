Naine tõdes ka Twitteris, et loo jutustamine oli tema jaoks väga emotsionaalne, kuid ta pidas seda vajalikuks. “Ma arvasin, et on tähtis jagada seda lugu mu enda silmade läbi, mitte intervjuus, kus mu enda sõnu saadakse väänata. Ma olen alati palju jaganud ja ma ei kavatse tagasi hoida, kuna see oli arvatavasti mu elus kõige pöördelisemaid kogemusi. Ma ei sooviks, et keegi seda kogeks, aga ma olen saanud väärtuslikke õppetunde ja ma tunnen end õnnistatuna, kuna ma olen turvaliselt kodus oma laste ja abikaasaga,” kirjutas naine oma Twitteris, tänades ka oma lähedasi ja Prantsusmaa politseid, kes röövlid tabasid.

Kim Kardashian-West rääkis tema perekonna elu jälgivas telesaates “Keeping up with the Kardashians” eile õhtul eetris olnud episoodis loo kohutavast juhtumist Pariisis, kus teda relvaga ähvardati ja temalt miljonite eurode väärtuses ehteid varastati.

“Ma olin voodis ja mõtlesin, et peaksin minema nägu pesema. Olin juba uinumas, kui kuulsin, et keegi tuleb trepist üles, ma mõtlesin, et see oli purjus Stephanie (assistent - toim.) ja hüüdsin, “halloo, halloo?” aga keegi ei vastanud. Sel momendili, kui keegi ei vastanud, hakkas mu süda taguma ja mõtlesin, et mis toimub. Ma teadsin, et midagi pole päris õige. Mu uks oli veidi avatud ja ma nägin, kuidas kaks meest hoidsid teist, vormis meest kinni. Ma libistasin end voodist maha ja haarasin telefoni, aga ma ei teadnud, kuidas hädaabisse helistada, sest ma olin välismaal. Ma helistasin Pascalile (ihukaitsja - toim.), aga nad haarasid minult telefoni ja viskasid mind voodisse. Tol hetkel ma mõtlesingi, et ongi kõik,” meenutas Kardashian-West.

(kuvatõmmis/YouTube)

Reality-staar kartis, et mehed kavatsevad teda vägistada ja seejärel tappa.

“Ta teipis mu suu kinni, et ma ei saaks karjuda, haaras mu jalgadest kinni ja mul ei olnud eriti riideidki seljas. Ta tõmbas mind enda poole ja ma mõtlesin, et nüüd ongi kõik, nad vägistavad mind ja ma valmistasin end juba vaimselt selleks ette, aga nad ei teinud seda. Seejärel nad sihtisid mind relvaga ja ma mõtlesin, et nad tulistavad mulle pähe. Ma lihtsalt palvetasin, et Kourtney’l (õde- toim.) saab olema normaalne elu, pärast seda, kui ta mu surnukeha voodil näeb. Mul on perekond, mul on lapsed, abikaasa, ema. Ma arvasin, et ma ei pääse siit eluga, ma tean, kuidas need asjad lõppevad,” nuttis Kardashian-West jubedat röövi meenutades.

(kuvatõmmis/YouTube)

Kardashian rääkis, et mõtles ka põgenemise peale. “Mul oli pool sekundit aega, et kiiresti otsustada, kas ma jooksen trepist alla ja nad tulistavad mind selga, või kui nad seda ei tee ja lifti uks õigel ajal ei avane või trepikoda on lukus, siis on asjad p****s. Mul ei ole pääsu."

Rööv on laastavalt mõjunud ka Kimi lähedastele, eriti tema emale, Kris Jennerile, kes lõpetas telesarja praeguse hooaja lõpetamise ootamatult, kuna ei suutnud juhtunu pärast enam telesaatega jätkata.