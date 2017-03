„Agressiivne patsient on meditsiinis alati olemas, aga sellist agressiivsust ei ole meie inimesed kohanud,“ selgitas Seer. „Tavaliselt juhtub selliseid asju erakorralise meditsiini osakonnas, kuhu tulnud või toodud inimesed on alkoholi või narkootikumide mõju all.“

Hullunud psühhiaatriapatsient läks eile hilisõhtul kätega kallale Valga haigla töötajatele, hea mitu minutit väldanud möllus sai pihta kokku 12 inimest. Taltsutatud patsient saadeti keset ööd Tartu Ülikooli psühhiaatrikliinikusse, sealsete arstide tugevdatud järelevalve all on ta ka praegu.

Haiglajuht on vestelnud kõikide rüselusse sattunud inimestega – kuue haigla palgalise, viie patsiendi ja politseinikuga ning mingeid edasisi kaebusi haiglale Marek Seeri arvates ei tule. „Kõik on ääretult mõistvad, nii töötajad kui ka patsiendid,“ sõnas Seer. „Ükski töötajatest ei pea vigastuste pärast koju jääma, aga kui mõni töötaja soovib pärast juhtunut veeta päeva või paar kodus, siis on see kindlasti võimalik.“

Haigla juht sõnas, et nad praegu rekonstrueerivad eilseid sündmusi, kuid miski ei viita sellele, et haigla peaks mõtlema rangemate turvameetmete peale. „Kui selgub, et me saame veel midagi töötajate ja patsientide turvalisuse heaks teha, siis seda me kindlasti ka teeme,“ sõnas Seer.

Eile Valga haiglas juhtunut uurib politsei, uurimise aluseks on kehavigastuste tekitamine ja vastuhakk politseile. Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Milvi Väina sõnul selgub menetluse käigus, kas tegu on süüdimatu inimesega.