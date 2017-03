Tallinna linnavalitsus plaanib detailplaneeringu valmimise järgselt müüa käesoleval aastal enam kui 12 miljoni eest Linnahalli lähistel asuvad kaks kinnistut, kirjutab Eesti Päevaleht.

Logi 7 ja 9 paiknevad krundid on osa 11-hektarilisest linnahalli ja selle lähiümbruse detailplaneeringust, mis on veel viimaseid nädalaid, kuni 6. aprillini avalikul väljapanekul. Merepoolse kinnistu Logi 9 pindala on 4500 ruutmeetrit ja Logi 7 on pea 23 000 ruutmeetrit.

Krunte hakatakse müüma tõenäoliselt siis, kui kogu ala detailplaneering on kehtestatud, rääkis Tallinna linnaplaneerimise ameti juht Anu Hallik-Jürgenstein. "Heal juhul saame enampakkumise korraldada enne suvepuhkusi, kui avalikul väljapanekul suuri muudatusettepanekuid jms ei tule. Aga müük võib jääda ka sügisesse."

Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aasa sõnul võiks suurema krundi enampakkumise alghind olla vähemalt 12 miljonit eurot.

Enne detailplaneeringu vastuvõtmist olid Logi tänava krundid pooleldi sotsiaal- ja pooleldi ärimaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistud. Planeeringu seletuskirjas nimetatakse seda ala ebaefektiivseks maakasutuseks, mis on räämas ega sobi kesklinna miljöösse.

Hallik-Jürgensteini sõnul kohtuti planeeringu alguses potentsiaalsete arendajatega, kellelt küsiti nõu sihtotstarbe muutmise kohta.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix