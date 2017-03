Jäär Tunned end ehk mõnevõrra laisalt, mistõttu üritad vastutuse eest kõrvale põigelda. Suhtlemine ja hea seltskond segab töötegemist ning töötegemine omakorda suhtlemist. Tasakaalu on raske leida.

Sõnn Täna oled suuteline vanu probleeme ja inimsuhteid uue nurga alt vaatama. See omakorda muudab sind entusiastlikuks ja paneb tegutsema. Samas ära jäta mingit olulist fakti märkamata!

Kaksikud Võimalik, et sinu suhe mingi rühma või kollektiiviga on kas muutuse faasis või ilmnevad keerukused, millega pead tegelema. Pingeid võib tekkida ühiste töövahendite pinnalt.

Vähk Ürita asju mängulisemalt ja vabamalt võtta. Seda just suhete osas – kipud ennast oma partneriga liiga palju võrdlema, mistõttu sa ei tunne end kuigi vabalt. Suhted naistega võivad töises plaanis olulised olla.

Lõvi Päev soosib kõike töö ja kohustustega seonduvat. Sul on selles osas suurem pealehakkamine ning sa märkad paremini, kus asub keti kõige nõrgem lüli. Õige aeg pikaajalise vaimse töö alustamiseks.

Neitsi Oled küll pisut rahutu ja närviline, kuid mitte õnnetu. Sest sa tead, et õnne valem asub su enese hinges ja südames. Hoia siis neid, ja ära lase ühelgi muremõttel seda harmooniat rikkuda!

Kaalud Otsid sisemist kindlust. Tunned, et pind, millele toetud, on ebakindel ja võib iga hetk järele anda. Sul võib olla ka ebamäärane tunne, et kohe-kohe on midagi olulist muutumas.

Skorpion Lähiajal peaksid jälgima, et sa ei ütleks (ega ka ei kirjutaks) midagi sellist, millest võidakse kinni hakata. Su sõnu ja väljaütlemisi võidakse väänata ja moonutada. Kommunikatsioon võib olla häiritud.

Ambur Täna on sul võimalus olla see, kes sa tegelikult oled või olla tahad. Sinu mõju inimestele on positiivne – isegi kui sa midagi ei tee ja oled lihtsalt vait, kiirgub sinust sisemist harmooniat.

Kaljukits Kuu liigub Kaljukitses. Täna võid olla ülemäära enesekeskne ja nõuda, et kõik oleksid sinuga ühel meelel ja huvituksid samadest asjadest, millest sinagi. Ürita rohkem mõista endast erinevaid inimesi.

Veevalaja Päeval on tugev seos alateadvuse, varjatud hingejõududega. Ka saladuste ja varjatusega seonduv võib mingit rolli mängida. Võid ka liiga automaatselt või lihtsalt kummaliselt käituda.