Hollywoodi legend Steve McQueen pidanuks olema näitlejanna Sharon Tate’i majas õhtul, mil Charles Mansoni sekti liikmed tapsid seal nii kaheksandat kuud lapseootel Tate’i kui veel neli inimest.

McQueeni eksabikaasa Neile Adams on rääkinud, kuidas Steve oli tol 1969. aasta augustiõhtul mööda Hollywoodi sõitnud ja prostituuti otsinud. Telefoniautomaadi juures rööviti filmistaar paljaks. Naasnud auto juurde, kus tal oli püstol, sõitis McQueen tänavail ringi, leidis röövli ja sai oma rahakoti tagasi.

Leidnud ka lõbunaise, jõi Steve end täis ja pruukis nii palju narkootikume, et jäi magama ega jõudnud kineast Roman Polanski raseda abikaasa Tate’i poole. Usutakse, et McQueen olnuks Mansoni bandele kindel sihtmärk, sest kuu-kaks varem oli ta Mansoniga tülli läinud ja talle nii vägeva rusikahoobi näkku löönud, et too pääses napilt ninaluumurrust.

Tate’i matustel olnud McQueenil samuti tulirelv kaasas.

Cool’i kuningaks kutsutud McQueen suri siiski vara – vaid 50aastasena. Hauda viis ta kopsuvähk.