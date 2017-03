Eelmisel reedel oli eetris taas Peeter Võsa uus saade "Maagiline maailm". Saatekülalisteks olid seekord Õhtulehe ajakirjanik Sirje Presnal, nõid ja kaardimoor Viktoria ning tantraterapeut Jaya Shivani. Saate teemaks oli tantra ning hiljuti välja tulnud kuulsa tantraterapeudi Urmas Silmani seksuaalse ahistamise lood. Saates oli uueks külaliseks ja suureks teadjaks Maagiline kana, kellega seoses oli nõid Viktorial televaatajatele ka lugu rääkida. (kuvatõmmis/TTV) “See kana oli endises elus naisterahvas ja tema kaotas oma olemuse ja ka väe, sest ta tegeles saamahimu armastusega ja jagas oma väge laiali ja ei armastanud meest nagu oleks pidanud. Muidu peaks olema inimestel niimoodi, et kui nad armuvad, olemused armuvad siis nad ühinevad ja väljendavad oma armastust keha kaudu. Neil ei ole vaja lugeda ega õppida mingeid tehnikaid, sest neil tuleb see fantaasiast. Fantaasia on hinge mälu, kui sa kaotad oma hinge ja ka hingemälu, ongi vaja väljapoolt pidevalt stiimuleid hankida. Kuna see naisterahvas loobus oma naiselikust olemusest siis selles elus on ta kana ja karta on ka, et järgmises elus, saab olema pikk tee tagasi inimeseks,” avas nõid kana elulugu ja hingeelu.

Saates räägiti tantrast, seksist ja tantraeksperdi Urmas Silmani kohta välja tulnud lugudest, kust ta oma kliente tantramassaaži ajal seksuaalselt ahistama hakkas.

Õhtulehe ajakirjanik Sirje Presnal ütles, et tema oli rääkinud paljude Silmani klientidega, kes ühel või teisel moel kogesid tantrateraapia ajal ahistamist. Urmas Silmani ekspartner ja eksabikaasa Jaya Shivani kutsub tema ohvreid üles endaga ühendust võtma. Sama üleskutse puudutab ka teiste tantristlike seksuaalterapeutide ohvreid. Naine rääkis, et tantrateraapia pole mõeldud selleks, et terapeudiga vahekorda astuda. Nõid Viktorial oli asjale oma nägemus. Tema arvates ei ole otseselt midagi halba selles, kui inimesed seksi kaudu väge ammutavad. “Oma ihade varjamiseks pannakse peale silt esoteerika ja siis hakatakse seksima, mis ei ole iseenesest paha. Tänapäeval on palju tühje inimesi, kel ei ole olemust ja hinge nii palju, kes ei saa kogeda üks-ühele armastust nii palju. Miks siis mitte, kui neile meeldib. Jama on siis sealtmaalt, mida ta sealt tahab ja saab. Tean, et on palju tantrahunte, kes oskavad naiste energiat kasutada ja palju seda teevad. Mõnele naisele see ei sobi, sellisele, kellel veel vägi alles on. Kellel väge pole, on kasulik näiteks selline laager, kus kõik seksivad omavahel, sest seal tekivad süsteemid, kust väge ammutada,” sõnas ta. Viktoria rääkis ka sellest, mida tema seksist arvab.