Hitist "Every Time You Go Away" tuntud briti poplaulja Paul Young pihib hiljutises intervjuus oma komplitseeritud abielust, mis on üle elanud mitu kriisi.

Youngi abikaasa Stacey, keda poptäht nimetas oma elu armastuseks, hülgas ta kaks korda. Ent Paul võttis ta ikkagi tagasi.

Young ja Stacey Smith tutvusid juba 1983, kuid nende kuramaaži ajal oli naisel suhe ühe kaskadööriga. Kui see otsa sai, võttis Paul oma südamedaami tagasi ning nad abiellusid 1987.