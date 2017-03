Kevade saabudes tahab igaüks meist paksud talvesaapad kiirelt kapi tagumisse nurka panna ning need asendada millegi kergema ja värvilisega. Kingadkotid.ee jalatsite valik annab selleks hea võimaluse ning siit leiab kindlasti igaüks endale sobiva mudeli ja värvi, et saabuvat kevadet trendikates jalavarjudes tervitada.

Jalatsite valikul võib näha sama trendi nagu kogu maailmas, kus sportlikud jalatsid on juba ammu ennast linnatänavaile murdnud ja saanud paljude igapäevaseks lemmikuks. Sportlike igapäevaste jalatsite valik on tõepoolest lai – vali tennised, tossud või tenniskingad, mida on lihtne jalga libistada. Kingadkotid.ee jalatsite valikust leiab igaüks endale sobiva värvi ja mudeli, sest valik on tõepoolest väga lai: üle 2000 erineva mudeli nii naistele, meestele ja lastele.

Naiste vabaajajalatsite valiku leiad SIIT!

Kes soovib aga kontorisse ja tööle midagi viisakamat, siis on endiselt populaarsed ka baleriinad. Mõnusa valiku leiad SIIT!

Selle hooaja märksõnad on kingade ja tenniste puhul paksem tald ning suured ja pilkupüüdvad lipsud nii tennistel kui ka tenniskingadel.

Igal kevadel on taas moes pastelsed kerged toonid ja lillemustrid.

Kingadkotid.ee e-poest jalatseid tellides ei pea muretsema, kui tellitud suurus teile mingil põhjusel ei sobi. Kõikidele tellitud toodetele kehtib 15-päevane tagastus- ja vahetusõigus.

Vali oma selle kevade uued ja trendikad jalatsid SIIT!