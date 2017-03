“Kallis õeke” on unikaalne kombinatsioon õudusfilmist ja draamast, mis leiavad aset Eesti segaseid 1990ndaid meenutavas Laoses. Film räägib nägemist kaotava Laose kesklassi naise abielust (Vilouna Phetmany) Eesti ärimehega (Tambet Tuisk) ja suhtepuntrast, mille taga on pere teenijatüdruk ( Amphaiphun Phommapanya) .

Intrigeeriva koostööfilmi autoriks on Laose esimene ja seni ainus naisrežissöör Mattie Do. See on Laose filmiajaloo 13. film. Film on üles võetud eksootilises Laoses. Tootmise ja võtete eest vastutas peamiselt Eesti filmimeeskond.