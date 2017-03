Stiilne metallist piirdeaed kaunistab nii aeda kui maja. Metallist piirdeaed ja värav on ka ilmastikukindel ja vastupidav.

Müüme nii klassikalisi kui ka modernseid metallaedu ja -väravaid.

Tegemist on Poola firma Polargos kvaliteetsete valmistoodetega, see tähendab, et väravad ja aiamoodulid on standarsete mõõtudega. Kõrgekvaliteetse toodangu ja hea hinna tõttu on Polargose tooted hinnatud kogu Euroopas ja mujalgi maailmas.

Oleme Polargose toodete ametlik edasimüüja ning meilt saate parima hinna ja kvaliteediga originaaltoote.

Pure klassi tooted Brema ja Tina on lihtsad ja hinnalt soodsad, kuid samas ka stiilsed. Brema ja Tina metallvarda profiil on 16x16 mm ja metall on kaetud musta pulbervärviga RAL9006. Vaata SIIT!

Style klassi tooted on kuumtsingitud. Tola 2 ja Rita 2 metallvarda profiil on 16x16 mm ning metall on kaetud musta pulbervärviga RAL9006. Nice ja Porto metallvarda profiil on 18x18mm. Tooted Barcelona, Porto ja Paris on viimistletud poolmatt struktuurvärviga antratsiit RAL7016. Vaata SIIT!

Lux klassi tooted on eeltsingitud ja viimistletud poolmatt struktuurvärviga antratsiit RAL7016. Vaata SIIT!

Pakume ka minipiirdeid Gabi, mis sobivad ideaalselt aiakujunduseks nii puude kui ka põõsaste piireteks ja ääristamaks teeradu.

Aiasüsteemide komplektis on kõik vajalikud kinnitusvahendid, hinged, riivid, lukud, käepidemed. Vaata täpsemalt SIIT!

Kõigi aiasüsteemidega saate tutvuda siin: www.triocrus.com