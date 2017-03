"Ma kuulsin, et Jack kukkus eile autojuhieksamil läbi. Millega ta hakkama ei saanud?"

"Liikluseeskirjadega läks uppi. Näidati tagasipöörde märki. Noh, tead, see kõver joon suunaga tagasi. Ta ütles, et see on märk "Ussid metsas!"."