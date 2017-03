Siin on 8 olukorda, mil inimesed enamasti tunnevad, et nende seks on olnud erutavam ja eriti kirglik:

Selleks ei pea sa uuesti abielluma või üldse abielus olema. Loo särin ja alusta eelmängu juba hommikul, et terve päeva mõtleksite üksteisele ja teid ootavast ööst... Jäta romantiline või armas kirjake, kirjuta hommikul voodis ärgates talle mõni sõnum suisa kehale...

2. Kallis, ma olen kodus...

Pikk tööreis või välisreis, mil viibid kallimast eemal. Koju saabudes tervitate teineteist kirgliku ja pika suudlusega, mis loob hoopis teistsuguse erutuse. Kui teist kumbki tööreisidel ei käi, siis alustage järgmist vahekorda teineteist pikalt suudeldes ja laske ihal teie sees ärgata.

3. Leppimisseks

Kui vihastute ja tülitsete, siis tõuseb teil mõlemal testosterooni tase. Kui lähete voodisse, siis on pärast tüli teie tung seksida suurem, tugevam ja palju aktiivsem.

4. Lahkuminekuseks

Mõnikord võib juhtuda nii, et olete jõudnud partneriga arusaamisele, et teie suhe ei toimi. Seksite veel viimast korda ja... See on parim seks, mis teil üldse on olnud!

Teadlased on pakkunud üheks selgituseks seda, et mehe spermas muutuvad teatud hormoonid, mis võivad põhjustada tema partneril spontaanse ovulatsiooni.

Teine põhjus võib olla, et kellegagi viimast korda olles - tahad jätta kustumatu mulje ja tekitada olukorra, et ta tahaks sind endiselt.

5. Seks sünnipäeval

Korra aastas lihtne, kuid kõigil teistel päevadel - tuleb pingutada.

6. Nagu esimene kord...

Sa ei tea, mida oodata...

Juba suhtes olles peaksid proovima rutiinis midagi muuta. Lähene seksile teistmoodi ja üllata.

7. Puhkuseseks

Selles on midagi erutavat, kui naudid voodirõõme puhkusel. Puhkust antakse meile aga vähe, mistõttu tasub proovida luua vabu ja pööraseid hetki hullamiseks ka kodus.

8. Teeme lapse