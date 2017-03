Homme sajab aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma. Lõuna- ja kagutuul tugevneb, pärastlõunal pöördub edelasse. Õhutemperatuur on öösel -1..+2, päeval 2..6°C.

Ülehomme aga taganeb seegi madalrõhuala kas itta või kirdesse. Tsükloni tagalas olulist külma õhu juurdevoolu ei ole. Lääne- ja loodetuul on puhanguline ja toob aeg-ajalt sajupilvi nii lörtsi kui vihmana. Öösel on õhutemperatuur Riigi Ilmateenistuse andmetel -1..+2, päeval 2..5°C.



Neljapäeval-reedel määrab ilma tervet Põhja-Euroopat katva madalrõhuala edelaserv. Selgimisi on vähe, ajuti sajab nii lörtsi kui vihma. Sajab peamiselt vihma, kuid sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -2..+3, päeval 1..5°C.

Kuid neljapäevaks võib kujuneda ka hoopis teistsugune baariline väli, seda juhul kui Venemaal tekib kõrgrõhuala ja tõkestab uute läänetsüklonite tee itta.Tuul pöördub sel juhul lõunakaarde ja soojem õhk pääseb liikuma.

Kas see ka Eestisse jõuab, pole sugugi kindel.