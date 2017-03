Mõtle järele, kas sinu töö- ja eraelu on tasakaalus? Ühele või teisele liigselt tähelepanu pöörates head nahka ei tule. Lahendus on siinkohal teha endale selgeks, kumb sulle tegelikult rohkem rahuldust pakub. Kui tahad tegeleda rohkem tööga, tegele, ja ära ürita olla mõlemas võrdselt edukas. Kui olulisem on kodu, ära võta tööasju pidevalt endaga koju.

Nädala märksõnaks saab pere ja koduga seotud. Kasuta seda aega kõigeks koduga seotuks, sest just see paistab kõige paremini sujuvat. Ürita külastada ka lähedasi, keda pole ammu näinud-kohanud. Võimalik, et sinuga võtab ühendust mõni kauge sugulane ja teatab häid uudiseid. Ehk kohtad hoopis vana sõpra või sõbrannat. Igal juhul on kõik taolised kohtumised sinu jaoks meeldivad.

KAKSIKUD

Sel nädalal üritatakse kõigutada sinu uskumusi, elustiili, suhteid ja tööd, ent mida kangekaelsemalt vastu paned, seda suurema tõenäosusega variseb torn sinu jalge all. Parim strateegia on lasta muutuvatel faktoritel teha enda tööd – ole valmis tegema midagi, mida sa seni pole teinud ja astuma välja mugavustsoonist. Unistamisest loobuda ei tohi, kuid selle kõrval ei tasu päris elu unustada.

VÄHK

Võid rõõmustada − sinu rahaasjad pöörduvad paremuse poole, muu hulgas sujub ka kõik muu, mis ette võtad. Kui oled helde, saad vastu seda, mida välja annad. Tegu ei pruugi alati olla rahaga, kuid kannab endaga suurt väärtust, mis mõjutab sind ka hiljem.

LÕVI

On õige hetk hakata mõtlema, kas tahaksid ehk ametit vahetada või kas on midagi, mida saaksid teha selleks, et asjad teises suunas liikuma hakkaks. Kui on vaja otsus langetada, kaalu kõiki võimalusi ja uuri fakte, et saada võimalikult objektiivne ülevaade. Kui loobud sellest, mis piina valmistab, võib sind oodata üllatus kohast, kust poleks seda oodanud.

NEITSI

Võimalik, et seisad praegu mingi otsuse ees, ükskõik mis see ka poleks, ent ära unusta, et kui oled selle otsuse teinud, ei saa sa seda hiljem enam olematuks teha või ümber mõelda. Pane jalg kindlalt maha, langeta otsus ja usu, et tegu saab olema otsusega, mis aitab sinu elu suunata paremuse poole ning loob tulevikuks kindla vundamendi.

KAALUD

Sinu tegemisi mõjutavad nüüd minevikust, eelkõige lapsepõlvest, pärinevad positiivsed mälestused. Võimalik, et kohtud kellegagi, keda pole aastaid näinud, kuid kes toob sinuni head uudised. Nüüd on ka hea aeg võtta ühendust inimestega, kellega pole ammu suheldud.

SKORPION

Varem alustatud asjad peaksid viimaks näitama märke valmimisest või sihile jõudmisest, ent õnnetundest ei tasuks lasta end liiga kanda, oluline on keskendumine. Võimalik, et ihkad uute asjade, seikluste, ideede järele. Kui soovid elus pöörata uut lehekülge, on selleks samuti õige aeg. Kasuta praegust hetke ära ja võta ette kõik see, mille oled seni edasi lükanud.

AMBUR

Kui meil on tegelikult kõik olemas, arvame, et peaksime saama veel ja veel, tegelikult päriselt rahuldumata ja süvenemata, et soovitu on nina all. Lükkame saadu eemale, sest oleme liiga kinni kompleksides, minevikus või väärarusaamades. Sul on võimalus nutta taga kõiki ja kõike, aga on suurem võimalus vaadata sinna, kuhu sa pole seni vaadanud.

KALJUKITS

Üritad rohkem saada selgust iseendas, seega võta aega ja ära torma ringi. Väikesed jalutuskäigud või õhtu meeldiva muusika seltsis aitavad sul maha rahuneda ja mõista, mis on see, mida peaksid praegu tegema. Pööra rohkem tähelepanu asjadele, mis toidavad hinge ning mõtle sügavalt järele nii tehtud valikute kui veel täitumata soovide üle.

VEEVALAJA

Osad asjad elavad oma elu ära ja teame juba ammu, et peame neist loobuma, ent nostalgia või kartuse tõttu hoiame neist ikka kinni. Juhul kui sinu sisetunne töötab tugevalt vastu sellele, mida teed, usu parem sisetunnet kui mõistust. Tee seda, mida oled ammu tahtnud teha ning tunned, kuidas oleksid justkui vabanenud raskest koormast. Sageli peab enne üks uks sulguma, kui uus täielikult avaneda saab.

KALAD