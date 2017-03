5 fotot

PUNASE TAGASITULEK: Renoveerimisega tekkis lavale 60 ruutmeetrit lisaruumi, mistõttu on Ugala teatril nüüdsest Eesti suurim lava – tervelt 450 ruutmeetrit. Suures saalis on taas tulipunased klapptoolid. Täpselt nii, kuis aastal 1981. Kuid et tooliridu nihutati, on endise 512 koha asemel 538 istekohta. (Aldo Luud)