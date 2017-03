Psühholoogi sõnul võib tõsielusarjas osalemine lõppeda ka depressiooni ja psüühikahäiretega.

"Eestis tahavad kõik olla staarid, olla keegi. Venemaal või Ameerikas tahetakse kuulsaks saada, sest see toob – ehk isegi elu lõpuni – raha sisse, kuid Eesti on nii väike, et meil ei maksta selle eest ju midagi. Tõsielusarjas on tühjade inimeste tühi elu," põrutab psühholoog Atali Stahlman tõsielusaadetes osalejate kohta.

Viimastel nädalatel on peaaegu iga seltskonna põhijututeemaks saanud uus tõsielusaade "Prooviabielu". Saate keskmes on kaks neidu – Liisa ja Helen –, kes oma ellu armastust otsivad. Kolm nädalat kestvas eksperimendis elavad tüdrukud igal nädalal uue mehega, jagatakse ka voodit ning saate lõpus otsustatakse, kes on sobivaim kaaslane. Sotsiaalmeedia on täis naljapilte osaliste kohta ning nemad ise püüavad meeleheitlikult selgeks teha, et tegelikult pole nad sellised, nagu televiisorist paistab.

Psühholoog Atali Stahlman ei soovitaks kellelgi osaleda saates, kus tuleb vastassugupoolega kooselu mängida. "Nad teevad sellega oma psüühikale karuteene," ütleb ta.