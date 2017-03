"Auk on augus kinni ning kohati vaata, et jää lihtsalt rööbastesse kinni," kurdab Raplamaa Kädva küla elanik. Raplamaal Käru vallas on Kädva küla elanikud mures oma tee pärast, mis on muutunud seal sõitvate metsaveoautode tõttu läbimatuks. "See on juba kuu aega või isegi rohkem selline olnud," ütleb külaelanik Eha.

"Rahvas käib siit Türile. Ainult 6,8 kilomeetrit, aga auk on augus kinni ning kohati vaata, et jää lihtsalt rööbastesse kinni. Kädva ja Vahastu on täiesti ära lõigatud. Pääseme küll kuidagi metsateid pidi siit välja, aga see on selline autode lõhkumine, et jube. Ja kui lõpuks linna jõuadki, oled niimoodi sopane, et ka katus on koos," räägib ta.

"Ja kui julged sellest rääkida, siis küsitakse, et mis sa siis siin elad, mine linna! Ela asfaldi ääres! Aga mulle meeldib maal, kuigi siin on väga raske elada – ei käi liinibussi ega kaubaautot. Mitte midagi, ja nii pead tahes-tahtmata kulutama kogu sissetuleku liikumisvahendile. Muidugi on oma plussidki, kuid paraku läheb linnulaulu kuulamine kole kalliks maksma." Ametnikudki on kutsutud asja lahendama. "Üks pere kutsus politsei kohale, sest nad ei saanud enam ise külast välja – tee oli läbimatu. Kuid metsaveoautodel on maanteeameti luba ja seega ei saanud politsei midagi teha," lausub Eha. Veok, mida kontrolliti, vedas veel mitu koormat. Tema sõnul pannakse küll aeg-ajalt teele killustikku, kuid sellest pole abi. Läheb paar päeva mööda ja see on samas seisukorras. "Siia oleks vaja asfalt peale panna." Eha ütleb, et sellised teed olid nõukogude ajal, siis, kui metsast veeti 20meetriseid palke välja.