Ema kinnitab: "Ma pole oma lapse tervist kuidagi kahjustanud!"

Vanust, mis seaks piirid, millal on normaalne, et laps hakkab end ripsmepikendustega ehtima, pole. Küll aga tekib küsimus, kas on õige, et kümneaastase tüdrukutirtsu ilutegijast ema teeb proovitöid tütre peal ja jagab tulemust uhkusega?

Mõne aja eest ringlesid Facebookis ema ja ilusalongi lehel pildid väikesest nukuripsmetega tüdrukust, mida saatsid ema uhkusega öeldud sõnad: "Siis, kui emmel on vaja harjutada volüümripsmeid, tibin kohe nõus aitama!"

Noore ema käitumine tekitas ilutegijate ja nende teenust kasutavate naiste seas arutelu. Pöörduti ema, lastekaitse liidu, terviseameti ja meedia poole. Kreutzwaldi Silmakeskuse tohter ütleb, et ta on näinud ripsmepikendustega seotud traumasid ning allergilisi ja põletikulisi reaktsioone täiskasvanutelgi. Ema peaks sellega kindlasti arvestama.