Belgacem nõudis sõdurit kilbina kasutades tema patrullikaaslastelt, et nood relvad maha paneksid ja käed üles tõstaksid. Naine, kes on prokuröri ütlust mööda paarikümneaastane reservväelane, hakkas aga terroristile vastu. Belgacemil õnnestus küll paariminutise kähmluse ajal tema automaat ära rebida, kuid naine sai selle siiski tagasi. Kui ta kukkus, lasid sõdurid 39aastase Belgacemi maha.

Prokurör Francois Molinsi sõnul on Prantsuse kodanikust Belgacemi kuritegude nimekiri päris pikk. Ta on olnud kohtu all narkokaubanduse, röövide, varastatud esemete edasimüügi ja muu sellise pärast. Belgacem oli julgeolekuorganite tähelepanu all ja tema kodu oli üks neist, mis otsiti pärast 2015. aastal Pariisis toimunud terroriakte läbi, kuid toona ei leitud midagi, mis oleks vihjanud tema radikaliseerumisele. Seda tehti nüüdki, kuid peale kokaiinijälgede ei avastatud midagi kahtlast. Prokurör Molins kinnitas siiski, et juhtunut uuritakse kui terroriakti. Prantsusmaal kehtib juba poolteist aastat eriolukord. Koos politseinike ja sandarmitega patrullivad tähtsamates sõlmpunktides ja vaatamisväärsuste juures kuni 15 000 sõdurit.